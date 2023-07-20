وفاة السعودي عبدالله العقيل مؤسس مجموعة مكتبات جرير بعد صراع مع المرض

أعلن اليوم الخميس، وفاة رجل الأعمال السعودي عبدالله العقيل، العضو المؤسس بمجموعة مكتبة جرير، عن عمر يناهز 67 عاماً، بعد صراع طويل مع المريض، على الرغم من عدم إعلان طبيعة المرض، إلا أن المواقع الإخبارية السعودية تناولت أنه كان يتلقى العلاج في ألمانيا، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وفاة عبدالله العقيل مؤسس مكتبة جرير

وبحسب صحيفة سبق السعودية، فقد تم الإعلان عن وفاة عبدالله العقيل، العضو المؤسس بمكتبة جرير، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم الخميس بعد صلاة العصر بمسجد جوهرة البايطين في مدينة الرياض، عاصمة السعودية، وتمت مواراة جثمانه في مقبرة الشمال.

جاء رحيل رجل الأعمال السعودي الذي كان يشغل منصب عضو شرف نادي الفيصلي، بعد صراع طويل مع المرض، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن ماهية المرض، وإنما ذكر فقط أنه يتلقى العلاج في ألمانيا، وقد عُرف عنه الأثر الطيب والعمل الصالح، فكان يردد قائلاً: «الحمد الله تعالي والشكر لله»، وفق المواقع الإخبارية السعودية.

من هو عبد الله العقيل؟

ولد عبد الله العقيل فى 12 فبراير عام 1956، لأسرة بسيطة، استطاع من خلال تفوقه الدراسي الحصول على بكالوريوس في الإدارة عام 1981 من جامعة الملك سعود، ومن خلال المثابرة والاجتهاد، تولى العديد من المناصب خلال حياته العملية، إذ تولى عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات.

ويُعد العقيل أحد مؤسسي شركة جرير للتسويق، وشغل فيها منصب العضو المنتدب بين عامي 1979 و2022، وتولى رئاسة قطاع الجملة للتسويق بين عامي 1979 و2021، ونائب رئيس مجلس الإدارة بين عامي 2016 و 2019، وقد رحل عن عالمنا اليوم الخميس.