كيف نربي أبناءنا على المسؤولية؟.. أزهري يوضح عبر قناة الناس

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – بدأ دعوة سيدنا علي للإسلام وهو في سن صغيرة، لافتاً إلى أهمية تربية النشء على أخلاق الإسلام وشعور رب الأسرة بالمسؤولية واستيعاب قول النبي «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، «ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلاً.. إنما اليتيم هو الذي تلقى له أماً تخلت أو أبا مشغولاً».

سلامة: دروس من الهجرة النبوية يجب أن نعلمها لأبنائنا

وأضاف «سلامة» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك عوامل مهمة يجب مراعاتها في تربية الشباب على تعاليم الإسلام ولابد من توضيحها، قائلاً: «تربية الأولاد على المسؤولية من الأهمية بمكان وكان غرض النبي من تكليف سيدنا علي بمهام في رحلة الهجرة هو تعليمه المسؤولية».

أهمية غرس الأخلاق الحميدة وتعاليم الإسلام في الأبناء

وتابع عالم الأزهر الشريف: «مساعدة الأبناء على الاستذكار لا حرج فيه أو حتى الطعام لكن لابد أن يكون الأمر مجرد مساعدة وفعل الاستذكار وغيره ملزم القيام به الأبناء كتوعيه بأهمية المسؤولية من الصغر، كذلك من الضروري تربية الشباب على تعاليم الإسلام والتي تبدأ من خلال غرس الأخلاق فيهم».