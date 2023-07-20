الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة دنقل الابتدائية بنجع حمادي في قنا

أعلن أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الخميس الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة عزبه دنقل الابتدائية، بتكلفة إجمالية تخطت المليوني جنيه.

تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة عزبه دنقل

وبحسب البيان الصحفي، قال أحمد حسين شلتوت مسؤول المباني بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن المبنى الجديد لمدرسة جرى تطويره على أعلى مستوى، وبأحدث النظم المعمول بمدارس التربية والتعليم، مضيفاً أن مبنى المدرسة يحتوى على 18 فصلا موزعين على 5 طوابق، تضم تلاميذ المرحلتين الابتدائية الإعدادية بالإضافة لاحتواء المبنى على فصول لرياض الأطفال.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة، بضرورة الإسراع فى تسليم المدارس التى يجرى تطويرها فى أسرع وقت ممكن حفاظاً على سير وانتظام العملية التعليمية.