الحياة الآن.. مباشر: تطوير مدرسة رأس الخليج بالدقهلية ضمن جهود حياة كريمة

استعرض برنامج الحياة الآن المذاع على فضائية الحياة، جانبا من أعمال تطوير مدرسة رأس الخليج الابتدائية المشتركة بمركز شربين محافظة الدقهلية، التي جاءت في إطار مبادرة حياه كريمة التي رفعت كفاءة وتطوير 6 فصول دراسية.

5 فصول جديدة

وأوضح التقرير، أن مبادرة حياة كريمة أنشأت 5 فصول جديدة للقضاء على تكدس الطلاب ضمن أعمال المبادرة في تطوير المدارس على مستوى الجمهورية.

الترميم والتكميل

وقال فرج رزق، مدير مدرسة رأس الخليج الابتدائية المشتركة بمركز شربين محافظة الدقهيلة، إن المدرسة عبارة عن جزء إنشائي وآخر للصيانة من خلال الترميم والتكميل، لافتا إلى أن جزء الصيانة بالمدرسة عبارة عن 6 فصول وحجرتين إدارة ودورات مياه.

وأشار إلى أن المبنى الجديد تضمن 4 حجرات إدارية و5 فصول دراسية ومكتبة وحجرة مناهل معرفة وأنشطة طلابية، لافتا إلى أن المشروع استغرق 6 أشهر، وهناك بعض الأعمال التشطيبية سيتم الانتهاء منها قريبا بفضل جهود حياة كريمة.