«الحياة الآن».. مباشر: الانتهاء من تطوير مدرسة بشرشابة تخدم 6 قرى

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، فيديو بعنوان: «مدرسة الشهيد أحمد المرعز الثانوية المشتركة بقرية شرشابة على مساحة 2347 مترا مربعا.. إحدى قرى حياة كريمة بمركز زفتى».

1086 طالبا في المدرسة

وقالت ثريا أحمد عبد الحافظ، مدير مدرسة الشهيد أحمد المرعز الثانوية المشتركة بشرشابة، إن المدرسة كبيرة وتخدم 6 قرى صغيرة بجوارها، ويبلغ عدد الطلاب بها 1086 طالبا، وبها 30 فصلا دراسيا.

وأضافت «عبد الحافظ»، أن كثافة الفصول بالمدرسة 55 طالبا في الفصل الواحد، ولكن حاليا بعد تطويرها من قبل مبادرة حياة كريمة جرى بناء مبنى جديد فأصبحت كثافة الفصل حاليا 40 طالبا.

معامل متطورة ومكتبة

وأشارت إلى أن المدرسة تحتوي على معامل متطورة، ومكتبة ومعمل متطور ومعمل حاسب آلي، ومعمل كيمياء وأحياء وفيزياء، موجهة الشكر لمبادرة حياة كريمة لتطوير المدرسة.

من جانبها، قالت همت حامد جاويش، مدرسة كيمياء بمدرسة أحمد المرعز الثانوية المشتركة بشرشابة، إنه جرى تطوير المعامل بالمدرسة، وأصبح العملي بها بشكل أكبر وذلك لخدمة المنهج والطلاب.