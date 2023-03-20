الحياة الآن.. مباشر: بتكلفة 6 ملايين جنيه تطوير مدرسة سنباط الثانوية بالغربية

استعرض برنامج الحياة الآن المذاع على فضائية الحياة، جانبا من أعمال مبادرة حياة كريمة التى أنشأت مبنى جديد ونفذت أعمال صيانة ورفع كفاءة 3 أجنحة بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة بمركز زفتى محافظة الغربية.

إنشاء وتجديد ورفع كفاءة المدرسة

وأوضح التقرير أن تكاليف إنشاء وتجديد ورفع كفاءة مدرسة سنباط الثانوية المشتركة بلغت 6 ملايين جنيه، وتم تنفيذها على مساحة 5600 متر مربع وتضم 6 مبانٍ.

مبادرة حياة كريمة

وقال محمد توفيق عياد، معلم أول لغة عربية بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة، إن المدرسة تشهد حالة من النهضة في مختلف المجالات التي تراعاها الدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع تطوير المدرسة جعلها قادرة على تطوير قدرات الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم للمرحلة الجامعية.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمبادرة حياة كريمة على الجهود التى قاموا بها من أجل تطوير وتحسين قدرات المدرسة.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت العديد من مشروعات تطوير وإنشاء المدارس على مستوى المحافظات لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.