أبرز لقطات فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي قبل طرحه بالسينمات (فيديو)

جرعة كوميدية كبيرة، ظهرت في الإعلان الأول لـ فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي المُقرر طرحه اعتبارًا من يوم 2 أغسطس المُقبل، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام صيف 2023، حيث بدأت الشركة المنتجة، إطلاق الحملة الدعائية للعمل خلال الساعات القليلة الماضية.

فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي يُجسد من خلاله دور بائع بطيخ، حيث يعشق تلك المهنة لأقصى درجة، ويقول في إحدى اللقطات: «البذر اللي جواك يا بطيخة هو أخواتي.. وكل شقة يا بطيخ بحس إنها شقتي»، فيمتلك محلاً كبيرًا باسم «البريمو.. لأجود أنواع البطيخ».

- يُقدم ثنائي الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة، أغنية خلال أحداث فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي، تحمل اسم «اللي دمك في دمك».

- شهد إعلان فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي، دخول أبطال العمل في صراع على الميراث، لتصل إلى التهديد بالقتل، ووضع خُطط للهروب، وحصول كل شخص على حقه، ليسافر «هنيدي» بصحبة عائلته إلى سهل حشيش، في مهمة جديدة، ليتغير شكله تمامًا.

- يُغني فريق شارموفرز، أغنية أيضًا خلال أحداث فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي، حيث سيُشاركهم الأخير في غناء كوبليه صغير.

- كما شهد فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي، إعادة إفيه من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» بين غادة عادل ومحمد هنيدي، إذ قالت: «أنت بتكدب يا مرعي»، ليرد عليها: «ما إحنا في رحلة.. خليكي فريش».

أبطال فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي

- فيلم مرعى البريمو لـ محمد هنيدي، يُشارك في بطولته عددًا كبيرًا من الفانين، أبرزهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.