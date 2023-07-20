«الأرصاد»: الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العالم يشهد موجات حارة غير مسبوقة وتسجيل أعلى معدلات درجات الحرارة، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة في الدول الأوروبية والعربية، ووصولها إلى 45 درجة مئوية.

وأوضحت أن الأسبوع الأول من شهر يوليو، سجل أعلى درجات الحرارة في مصر، مبينة أن الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

انخفاض درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة

وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال 72 ساعة، انخفاض درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد بالشعور بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن مصر تأثرت بظاهرة القبة الحرارية من الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة في الأيام المقبلة.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك دولا عربية وصلت درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، مؤكدة أن الظروف المحيطة بالعالم حاليا منها زيادة غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات من استخدام الوقود الأحفوري مع وجود ظاهرة «النينو» أدت لارتفاع درجات الحرارة في العالم في الأيام الماضية.

وأوضحت أن البلاد تشهد أجواء حارة خلال الأيام الحالية، مع ارتفاع نسب الرطوبة، مبينة أن نسب الرطوبة في الليل مرتفعة إلا أن هناك هدوء في سرعات الرياح.

ارتفاع نسبة الرطوبة

ونوهت بأنه مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعة الرياح فإن الإحساس بدرجات الحرارة يكون أعلى من القيم الفعلية، مؤكدة أن دول العالم تأثرت بظاهرة «النينو» التي تؤثر على ارتفاع درجة حرارة وحدوث موجات حارة بجميع البلدان.