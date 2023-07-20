ذروة درجات الحرارة المحسوسة اليوم الخميس.. تصل لـ 45 في بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة المحسوسة بشكل فعلي في مختلف المناطق، بالتزامن مع موجة الحار الشديد التي تشهدها عدة دول حول العالم ومن بينها مصر.

درجات الحرارة المحسوسة اليوم

أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المحسوسة تتراوح بين 34 وتصل إلى 45 درجة مئوية، وترتفع في مناطق الصعيد ووجه قبلي.

وجاءت درجات الحراة وفق بيان الهيئة كالتالي:

درجة الحرارة المحسوس اليوم في القاهرة 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في العاصمة الإدارية 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في أكتوبر40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في بنها 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في دمنهور 38

درجة الحرارة المحسوس اليوم في وادي النطرون 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في كفر الشيخ 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في المنصورة 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في الزقازيق 41

درجة الحرارة المحسوس اليوم في شبين الكوم 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في طنطا 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في دمياط 38

درجة الحرارة المحسوس اليوم في بورسعيد 39

درجة الحرارة المحسوس اليوم في الإسماعيلية 43

درجة الحرارة المحسوس اليوم في السويس 43

درجة الحرارة المحسوس اليوم في العريش 38

درجة الحرارة المحسوس اليوم في رفح 37

درجة الحرارة المحسوس اليوم في رأس سدر 42

درجة الحرارة المحسوس اليوم في نخل 43

درجة الحرارة المحسوس اليوم في كاترين 39

درجة الحرارة المحسوس اليوم في الطور 41

درجة الحرارة المحسوس اليوم في طابا 41

درجة الحرارة المحسوس اليوم في شرم الشيخ 43

درجة الحرارة المحسوس اليوم في الإسكندرية 35

درجة الحرارة المحسوس اليوم في العلمين الجديدة 34

درجة الحرارة المحسوس اليوم في مطروح 35

درجة الحرارة المحسوس اليوم في السلوم 38

درجة الحرارة المحسوس اليوم في سيوة 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في رأس غارب 34

درجة الحرارة المحسوس اليوم في الغردقة 45

درجة الحرارة المحسوس اليوم في سفاجا 44

درجة الحرارة المحسوس اليوم في مرسى علم 43

درجة الحرارة المحسوس اليوم في شلاتين 42

درجة الحرارة المحسوس اليوم في حلايب 41

درجة الحرارة المحسوس اليوم في أبو رماد 41

درجة الحرارة المحسوس اليوم في رأس حدربة 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في الفيوم 41

درجة الحرارة المحسوس اليوم في بني سويف 40

درجة الحرارة المحسوس اليوم في المنيا 42

درجة الحرارة المحسوس اليوم في أسيوط 43

درجة الحرارة المحسوس اليوم في سوهاج 44

درجة الحرارة المحسوس اليوم في قنا 45

درجة الحرارة المحسوس اليوم في الأقصر 44

درجة الحرارة المحسوس اليوم في أسوان 45

درجة الحرارة المحسوس اليوم في الوادي الجديد 45

درجة الحرارة المحسوس اليوم في أبوسمبل 43

حالة الطقس اليوم

تسود اليوم حالة طقس شديدة الحرارة والرطوبة نهارا على المناطق الداخلية، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة في الصباح والمساء على كل الأنحاء.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشر إذ أنه من المتوقع أن تتسبب في ضربة شمس وإعياء شديد، فضلا عن زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتين إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس.