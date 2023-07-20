10 خدمات لأصحاب السيارات على بوابة مرور مصر.. أسهل طريقة من المنزل

يتيح الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر تقديم الكثير من الخدمات الى يبحث عنها أصحاب السيارات، حيث يقدم 10 خدمات مهمة إلكترونيًا يحتاج إليها الكثير من أصحاب السيارات، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.

10 خدمات لأصحاب السيارات

ترصد «الوطن» 10 خدمات هامة لأصحاب السيارات على موقع بوابة مرور مصر.

وتتمثل الخطوة الأولى فى الدخول على موقع بوابة مرور مصر من خلال الرابط، وبمجرد الدخول على الموقع ستظهر لك تلك الخدمات التي تقدمها المنصة.

إصدار الملصق الإلكتروني

ويمكن الحصول على خدمات إصدار الملصق الإلكتروني، تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل تالف رخصة مركبة، التأكد من صحة بيانات تسيير مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة، حجر موعد بوحدات المرور الإلكترونية، لوحتك، الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وللحصول على أي من تلك الخدمات على موقع المرور، تقوم بالضغط على أيقونة الخدمة، وإدخال بعض البيانات المطلوبة والمتعلقة برخصة القيادة والبيانات الشخصية، وبعد الموافقة على الشروط، تقوم بسداد رسوم الخدمة والحصول على الخدمة.