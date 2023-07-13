غلق محور 26 يوليو لمدة يومين لتنفيذ المونوريل خط «وادي النيل - المهندسين»

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة السيارات، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط «وادي النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر»، والبدء في إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو، تحديداً من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل «وادي النيل».

غلق كلي

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار يومين بدءًا من الساعة الثانية صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا يوم الجمعة الموافق 14/7/2023.

وأوضحت أنه تم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب فى السير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، تقوم بالدخول يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي، اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.