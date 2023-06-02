مسار مونوريل السادس من أكتوبر  بعد غلق محور 26 يوليو لاستكمال أعماله

قررت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل بالاتجاهين لإزالة كباري المشاه المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة يوم واحد، وهو المشروع الذي يعد أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر التي تنفذها وزارة النقل حالياً.

ووفق تقرير لوزارة النقل، تبلغ تكلفة إنشاء مشروع مونوريل السادس من أكتوبر 1.1 مليون يورو، وهو يمتد بطول 42 كيلومترا ويتكون من 12 محطة، مؤكدة ارتفاع معدلات التنفيذ في الوقت الحالي.

مسار مونوريل السادس من أكتوبر

- أكتوبر الجديدة

- المنطقة الصناعية

- السادات

- جهاز السادس من أكتوبر

- نقابة المهندسين

- جامعة النيل

- هايبر وان

- طريق الإسكندرية الصحراوي

- طريق المنصورية

- طريق المريوطية

- الطريق الدائري

- وادي النيل.

أستاذ طرق: المشروع يقلل استخدام السيارات الخاصة

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، إن مونوريل السادس من أكتوبر يعتبر بمثابة مشروع ضخم تنفذه وزارة النقل، ومن المقرر أن يسهم في تقليل استخدام السيارات الخاصة على الطرق الأمر الذي سيحافظ على البنية التحيتة والبيئة معاً.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن المونوريل يسهم في حل مشكلات الزحام المرورية في القاهرة بشكل كبير، فضلاً عن كونه وسيلة نقل جماعية خضراء تحافظ على البيئة ولا يصدر عنه أي انبعاثات ضارة، مؤكداً أن وزارة النقل تنفذه وفق المعايير العالمية بما يحقق أعلى معايير الأمان والسلامة للركاب.