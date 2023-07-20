إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة إطارات السيارات في الجيزة

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مُكون من شخصين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة إطارات السيارات في الجيزة.

البداية.. بلاغ

تلقي قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام تشكيل عصابي مُكون من شخصين، أحدهما مُسجل جنائيًا، ويقيمان في منطقة الجيزة والعجوزة، بسرقة إطارات السيارات وبيعها لعميلهما.

وجرى التحري وجمع المعلومات عن الواقعة، فتبين قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما لسرقة إطارات السيارات، وأقرا بحيازتهما عدد 4 جنوط سيارات بإطاراتها مختلفة الأشكال، ومجموعة من الأدوات، متحصلة من نشاطهما الاجرامي، كما أقروا بارتكابهما 4 وقائع سرقات بمناطق «العمرانية، والطالبية، والأهرام».

وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

قال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات في المادة 318 وتنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز السجن سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «الصادق» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.