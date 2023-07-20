أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: لا زكاة على العامل باليومية

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى «ناصر» من الأقصر، حول أنه «فلاح ويرزق يوماً بيوم، فهل عليه زكاة؟»

عثمان: أتعجب من الناس الجميلة

قال «عثمان» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس» المذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الخميس: «ده رزق يوم بيوم، والله الواحد بيتعجب من الناس الجميلة، بيقول على زكاة دي شوفي مفيش عنده مال وعاوز يخرج زكاة، ربنا أكرمك إن رزقك يوم بيوم، مفيش عليك زكاة لكن عليك صدقة تخرجها حتى لو رغيف عيش».

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يأكل يوما ويجوع أياما، شوف حبيب الله علشان يعلمنا، كان بيقعد بالأشهر لا تقاد النار فى بيته، شوف ده حبيب ربنا لو قال عاوز جبل أُحد ذهب هيكون ذهب».