أمين الفتوى يكشف حكم منح الزكاة للأبناء أو الآباء: لا يجوز

وجهت متصلة تدعى فوزية، سؤلًا لفضيلة الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلة «هل يجوز أن تعطي لابنتها ميسورة الحال من أموال الزكاة التى ستخرجها».

لا يجوز شرعا اعطاء الزكاة إلى الأصول ولا الفروع

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أنه لا يجوز شرعا إعطاء الزكاة إلى الأصول ولا الفروع، لا ينفع إنك تعطي جدك أو أبوك أو أمك، وبالتالي أيضا لا يجوز إعطاء الأبناء والأحفاد».

وأضاف «بنتك كمان حالها ميسور يعنى غنية، والزكاة لا تجوز إلا للفقراء، يبقى لا تجوز فى الحالتين، ولو الأصول والفروع حالتهم فقيرة يبقى في باب تانى وهو الصدقات نطلع لهم من الصدقات».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.