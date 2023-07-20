رفع 110 أطنان مخلفات من الظهير الصحراوي بسوهاج خشية اشتعال الحرائق

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج حملة لإزالة التراكمات خاصة الظهير الصحراوي منعا الاشتعال الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة.

قال ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أحد مراكز الظهير الصحراوي بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى شن حملة نظافة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بدائرة مدينة جهينة خاصة الظهير الصحراوي.

الدفع بسيارات نظافة بجهينة

حيث جرى دفع سيارة المكبس لرفع وتفريغ كافة الحاويات بالشوارع الرئيسية والفرعية بدائرة مدينة جهينة، وتم كنس ورفع الأتربة من علي جانبي الأرصفة، ورفع تجمعات المخلفات والقمامة من عدة شوارع رئيسية منها شارع الجمهورية، وشارع الشهداء وشارع هندسة الري، وشارع البساتين وعمارات الموقف و المؤسسة ومدرسة التجارة ومدرسة الحرية ومحطة الصرف الصحي، كذلك شارع عمر مكرم وشارع مركز الشباب ومدرسة التحرير والوحدة المحلية والصيانة مدرسة الصنايع.

رفع 110 طن مخلفات بسوهاج

كما تم دفع قلاب نظافة للشوارع الفرعية بدائرة المدينة لتجميع المخلفات والقمام من المنازل مباشرةً، خشية اشتعال النيران بها مع ارتفاع درجات الحرارة، وجرى رفع أكثر من 110 أطنان من القمامة والمخلفات على مدار اليوم من أجل خلق بيئة نظيفة وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين بالمركز وإظهار بالمظهر الحضاري.