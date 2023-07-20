3 وسائل أخرى غير الذهب للاستثمار الآن.. كيف تدخر أموالك؟

مع زيادة الاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، أصبح الاتجاه نحو الاستثمار شيئاً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه، خاصةً في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم العالمية والتي يشهدها العالم كله.

ويبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن أفضل طرق لاستثمار مدخراتهم في وقت التضخم، للحفاظ عليها من انخفاض قيمتها في الوقت الحالي.

أكثر طرق الاستثمار أماناً

وقال محمد العرفي، الخبير الاقتصادي في شؤون الذهب، إن المعدن الأصفر يٌعد من أبرز الطرق التي يمكن الادخار فيها، خاصةً وأنها وسيلة آمنه لحفظ قيمة المال، إلا أن هناك كثير من الأشخاص يبحثون عن طرق أخرى غير هذه الطريقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من الطرق الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها هي شهادات البنوك، وهي طريقة آمنة، لأنها توفر عائدات ربع سنوية أو شهرية كبيرة لمدة 3 سنوات وأكثر، بالإضافة إلى سندات الخزانة.

العقارات أحد أبرز الطرق الاستثمارية

وأشار إلى أن العقارات تعد ملاذا آمنا للاستثمار محدود المخاطر خلال فترة التضخم، خاصة وإن كان الشخص لا يريد المكاسب السريعة، لانها تحتاج إلى وقت.

ولفت إلى أن من بين الطرق أيضاً هي الأسهم والبورصة، فممكن الممكن أن تكون جانباً جيداً للاستثمار فيها وتحقيق أرباح كبرى من خلالها، ولكنها تحتاج إلى خبرة لتفادي الخسائر المحتملة.

وأوضح أن أفضل طريقة للاستثمار وضمان المكاسب هي التنويع في المحفظة الاستثمارية الخاصة بكل فرد بين الذهب والشهادات والعقارات والبورصة، إذا سمحت له أمواله بذلك.