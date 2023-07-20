موعد صرف حوافز الصفوف الأولى ومكافأة الامتحانات بنجع حمادي بقنا

أكد أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف حوافز الصفوف الأولى، وبدل الراحات، ومكافأة الامتحانات، عقب صرف مرتبات شهر يوليو الجاري.

حوافز الصفوف الأولى

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أوضح مدير عام الإدارة، أنه سيتم صرف حوافز الصفوف الأولى لثمانية أشهر على مرحلتين، مؤكدا توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف هذا البند من موازنة العام المالي الجديد، مشددا علي محرري الماهيات بالمدارس التابعة للإدارة بسرعة تسليم كشوف الصرف للحوافز تمهيدا للصرف عقب صرف مرتبات شهر يوليو الجاري.

بدل الراحات

وأضاف «الدردير»، توافر المبالغ المخصصة لصرف بدل الراحات للموظفين والعمال بالإدارة والمدارس، وتوافر المخصصات المالية لصرف مكافأة الامتحانات لغير الحاصلين علي أحكام قضائية، مؤكدا أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي لا تدخر جهدا في تذليل العقبات وخاصة في الأمور التي تتعلق بالنواحي المالية الخاصة بالمعلمين والعاملين التابعين لإدارة نجع حمادي التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.