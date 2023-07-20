عاجل.. الأهلي يفاوض نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ
كتب:
محمود شكر
11:03 م | الخميس 20 يوليو 2023
مصطفى أشرف
دخل نادي الأهلي في مفاوضات مع مصطفى أشرف لاعب خط وسط نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن نال إعجاب لجنة اكتشاف المواهب بقيادة هاني رمزي.
الأهلي يفاوض لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ
وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن الأهلي فتح خطوط التواصل مع مصطفى أشرف من أجل الإسراع بإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرحب بالانتقال للفريق الأحمر.
وتابع: «الأهلي لم يتواصل رسميا مع بوروسيا مونشنجلادباخ للتعاقد مع مصطفى أشرف حتى هذه اللحظة، لحين الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل المادية وفكرة عودته من ألمانيا للعب في الدوري المصري».
إمام عاشور في الأهلي
ونجح النادي الأهلي في إتمام أولى صفقات الصيف بالتعاقد مع إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي من أجل تدعيم مركز وسط الملعب في الموسم المقبل، وتعويض رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.