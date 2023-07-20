عاجل.. الأهلي يفاوض نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ

دخل نادي الأهلي في مفاوضات مع مصطفى أشرف لاعب خط وسط نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن نال إعجاب لجنة اكتشاف المواهب بقيادة هاني رمزي.

الأهلي يفاوض لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن الأهلي فتح خطوط التواصل مع مصطفى أشرف من أجل الإسراع بإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرحب بالانتقال للفريق الأحمر.

وتابع: «الأهلي لم يتواصل رسميا مع بوروسيا مونشنجلادباخ للتعاقد مع مصطفى أشرف حتى هذه اللحظة، لحين الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل المادية وفكرة عودته من ألمانيا للعب في الدوري المصري».

إمام عاشور في الأهلي

ونجح النادي الأهلي في إتمام أولى صفقات الصيف بالتعاقد مع إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي من أجل تدعيم مركز وسط الملعب في الموسم المقبل، وتعويض رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.