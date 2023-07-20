التنسيقية تشارك في احتفال «أوقاف جنوب سيناء» بالعام الهجري الجديد

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا في سليمان جمعه عضو التنسيقية، في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف، بمحافظة جنوب سيناء، بمناسبة العام الهجري الجديد، بحضور المحافظ اللواء خالد فودة، ولفيف من قيادات المحافظة ووزارة الأوقاف.

وأدى محافظ جنوب سيناء ومرافقوه صلاة العشاء، ثم بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عفيفي، ثم كلمة وزارة الأوقاف وألقاها وكيل الوزارة بالمحافظة، وتناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ثم ابتهالات للمبتهل محمود المشد.