السيطرة على حريق منزل في قرية قصر شالة بالفيوم دون إصابات

اندلع حريق هائل في منزل مكوّن من طابق واحد في أحد قرى الفيوم، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية أدى إلى اشتعال النيران في المنزل وسرعان ما امتدت إلى مختلف محتويات البيت، فيما هرعت سيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق على الفور، للسيطرة على النيران واتخاذ اللازم.

بلاغ بحريق في منزل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق هائل في منزل مكون من طابق واحد بقرية قصر شالة بدائرة الوحدة المحلية بسيلا، بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل.

وعلى الفور هرع رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق في قرية قصر شالة بدائرة مركز الفيوم، حيث جرى إخماد النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، دون وقوع أيّة إصابات.

ماس الكهربائي السبب

وتبينّ من المعاينة الأولية، وأقوال أصحاب المنزل، أنّ ماسا كهربائيا بالدائرة الكهربائية بالمنزل، وراء اشتعال النيران في المنزل، وأنّ الحريق قضاء وقدر ولم يتهموا أحد بالتسبب فيه.

وتسببت النيران في حدوث بعض الخسائر المالية لأصحاب المنزل، بعدما التهمت النيران معظم محتويات المنزل من أثاث وملابس ومفروشات.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.