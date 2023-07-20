«منتجي الدواجن»: توافر الأعلاف كلمة السر في انخفاض الأسعار

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن 75% من تكلفة وإنتاج الدواجن تعتمد على الأعلاف، فإذا توافرت الأعلاف بأسعار متوازنة تشهد الأسواق انخفاضا في أسعار الدواجن.

مخزون استراتيجي من الذرة

وأضاف «الزيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هناك مخزونا استراتيجيا من الذرة يصل إلى ثلاثة أشهر، كما شهدت أسعار الأعلاف انخفاضا في الفترة السابقة بنحو 30% و35%، وهذا ما أحدث تراجعا في أسعار الدواجن بنحو 15% في الأيام الأخيرة.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: «سبب ارتفاع الأسعار هو نقص الأعلاف، وبعد توافر الأعلاف انخفضت الأسعار، ولا تزال اللحوم الحمراء مرتفعة الأسعار، لذلك تعد الدواجن هي الملجأ للمستهلك، ومصر فيها اكتفاء ذاتي من الدواجن».

انخفاض أسعار البيض

وأكمل: «الدواجن ما زال عليها الطلب مرتفع حتى الآن، وبالنسبة لأسعار البيض فهي في انخفاض وتراجع سعر كرتونة البيض من 115 جنيها إلى 108 جنيهات، واستمرار توافر الأعلاف يخفض أسعار الدواجن أكثر».