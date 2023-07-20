«العالمية للأرصاد»: 2023 بداية السنوات الخمس الأكثر حرارة في التاريخ

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه وفقا لتحديث مناخي جديد أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العالمية في السنوات الخمس المقبلة، بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وظاهرة النينو الطبيعية، لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

ولفت إلى أنه من المحتمل بنسبة 66% أن يتجاوز المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العالمية بالقرب من سطح الأرض مستويات ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1.5 درجة مئوية، وذلك في عام واحد على الأقل في الفترة من 2023-2027.

سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة ستكون الأكثر حرّا في التاريخ

ومن المحتمل أيضا بنسبة 98%، أن تكون سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة وفترة السنوات الخمس هذه بالإجمال، الأكثر حرّا في التاريخ، وفقا لما أوضحه مركز المعلومات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتا إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أوضحت مايلي:

- كان متوسط الحرارة العالمية 2022 أعلى من متوسط الفترة 1900-1850 بمقدار 1.15 درجة مئوية.

- يتوقع أن يكون المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العالمية بالقرب من سطح الأرض، في كل سنة من 2023-2027، أعلى من متوسط الفترة 1900-1850 بين 1.1 و1.8 درجة مئوية.

- من المحتمل بنسبة 98% أن يُحطَّم في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة الرقم القياسي لدرجات الحرارة المسجل عام 2016، وهو عام شهد ظاهرة استثنائية القوة من ظواهر النينو.

- من المحتمل، بنسبة 98% أن يتجاوز متوسط فترة السنوات الخمس 2023 - 2027، متوسط فترة السنوات الخمس السابقة.

- يشهد القطب الشمالي احترارا بمعدلات غير متناسبة، فمقارنة بمعدل الفترة 2020-1991، من المتوقع أن تسجل المنطقة القطبية الشمالية معدل شذوذ في درجات الحرارة يفوق المعدل العالمي بأكثر من ثلاثة أضعاف.

هطور الأمطار بين 2023 و2027

- تشير أنماط هطول الأمطار المتوقعة في المتوسط للفترة بين مايو وسبتمبر من الأعوام 2023-2027، مقارنةً بمتوسط الفترة 1991-2020، إلى أن معدلات هطول الأمطار سترتفع في الساحل وشمالي أوروبا وألاسكا وشمال سيبيريا، وستنخفض في الأمازون وفي أجزاء من أستراليا.

- السبب في ذلك التغيرات المناخية التي تحدث وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفشل مؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية حتى الآن في الاتفاق على خفض هذه الانبعاثات.