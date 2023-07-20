نجل محمود علي البنا يكشف عبر قناة الناس سبب لقب «قارئ شيخ مساجد العارفين»

كشف أحمد البنا، نجل فضيلة الشيخ محمود علي البنا، عن معلومات لأول مرة، أبرزها سبب تسمية والده بـ«قارئ شيخ مساجد العارفين» الذي عرف به كأشهر ألقابه، قائلاً: «جاء اللقب بسبب موقف حدث لأبي وهو رضيع عندما أخذته والدته معها في زيارة لأحد مساجد أولياء الله الصالحين».

البنا: دعوة جدتي لأبي السبب في لقبه الأشهر

وأضاف «البنا» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع الناس» الذي يُذاع على قناة الناس، موضحاً: «والدي وهو طفل صغير.. كان عمره وقتها أشهر فقط.. والدته اصطحبته معها في رحلتها لزيارة مسجد السيد البدوي بطنطا وهو أحد العارفين وولي من أولياء الله الصالحين.. ودعت ربها قائلةً.. يا رب أنا عايزة محمود يبقى خدام في المسجد ده».

25 عاماً قارئا بمسجد السيد أحمد البدوي

تابع نجل الشيخ محمود علي البنا: «دارت الأيام والشيخ كبر وراح طنطا يتعلم القراءات السبع على يد سيدنا الشيخ إبراهيم سلام المالكي وهو أحد أعلام القرآن في هذا الوقت وأحد أقطاب من يدرسون القراءات ليتلقى البنا علمها على يده وسافر بعدها إلى القاهرة ليلتحق بالإذاعة إلى أن عين قارئاً لمسجد «عين الحياة» ثم «الرفاعي» ثم «الحسين» وبعدها جرى انتدابه مقرئاً لمسجد سيدي أحمد البدوي».