قناة الناس تعرض تاريخ جامع السيد البدوي.. من مفاخر العمارة الإسلامية

نشرت قناة الناس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلومات عن الجامع الأحمدي المعروف بجامع السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

مفاخر العمارة الإسلامية

يقع الجامع الأحمدي المعروف بجامع السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو من مفاخر العمارة الإسلامية، والمسجد من أهم وأكبر المساجد التاريخية الأثرية والمعالم السياحية فى منطقة وسط الدلتا.

كان فى البداية على شكل خلوة كبيرة بجوار القبر، ثم تحولت الخلوة إلى زاوية للمريدين، ثم بنى على بك الكبير - حاكم مصر فى زمن المماليك، المسجد والقباب والمقصورة النحاسية حول الضريح، وأوقفت له الأوقاف وقفا للإنفاق على المسجد الذى أصبح واحدا من أكبر مساجد مصر، حيث تقدر مساحته بنحو 6300 متر، وهو مربع الشكل به صحن كبير تحيط به الأروقة من جميع الجهات وتغطى الصحن قبة مرتفعة، وفى الجهة الغربية للمسجد يقع ضريح السيد البدوى، كما يضم المسجد مجموعة من مقتنياته منها مسبحته التى يبلغ طولها عشرة أمتار وبها ألف حبة، وصنعت من خشب العود والعنبر، وتفوح منها رائحة المسك، وأيضا عمامته ولثامه وعصاه الخشبية.

ضريح السيد البدوي

تقول الدكتورة سعاد ماهر فى كتاب «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون»: وفى القرن الثانى عشر الهجرى بنى على بك الكبير مسجدا بجوار ضريح السيد كما أقيمت ثلاث قباب أكبرها على ضريح السيد البدوى، وقد أوقف على بك الكبير بعض الأوقاف سجلها فى وقفيتين.

جاء فيهما: أنه أوقف أراضى زراعية من قرى القوصية بولاية الأشمونين تغل سنويا 718975 أردبا من القمح، كما أوقف 17 فدانا من أجود الأراضى الزراعية بنواحى طنطا.. بالإضافة إلى العمائر والوكايل والقياسر وغيرها من العقارات التى تغل ريعا سنويا قدره 848525 نصف فضة، أى ما يعادل 26264 جنيها مصريا، إذ كان الجنيه يساوى 30 نصف فضة.. ونصت الوقفية على أن يكون عدد المجاورين سبعمائة، يأخذون جراية يومية( أى : أطعمة).

وفى شهر رمضان المبارك تزداد الجراية فتشتمل على الأرز واللحم والمسلى.. والحمص، كما خصص للمجاور مبلغ 85 نصف فضة يصرف سنويا للكسوة، يشترى بها الطالب كسوة له.