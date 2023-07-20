مصرع قائد دراجة نارية في تصادم مع عمود إنارة بالبحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه إثر اصطدام الدراجة النارية في عمود إنارة بطريق شبراخيت دمنهور، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب في اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، واصطدامها بعمود إنارة مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية وجري التحفظ على الجثة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين اصطدام الدراجة النارية في عمود إنارة مما أدى إلى مصرع قائد الدراجة النارية، ونقلت الجثة إلى مستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.