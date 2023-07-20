«الأرصاد» توضح أسباب ارتفاع درجة الحرارة وموعد انتهاء الموجة الحارة

دفعت الموجة الحارة الشديدة التي تضرب البلاد منذ يوم الخميس الماضي، المواطنين إلى السؤال الدائم عن موعد انتهائها وسبب ارتفاع درجات الحرارة، في ظل أجواء شديدة الحرارة إذ تخطت درجات الحرارة الـ46 مئوية في بعض الأماكن بجنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق

وربما لم يشهد المواطن هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة منذ عام 2016 الذي يعتبر أشد الأعوام حرارة وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لذا يهتم المواطنون بمعرفة أسباب ارتفاع درجات الحرارة بهذه الطريقة غير المعهودة.

وبدورها أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب ارتفاع درجات الحرارة وطول مدة الموجة الحارة، مشيرة إلى أن مناطق عديدة من العالم تأثرت بموجات حر نتيجة لتأثير القبب الحرارية.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

وفي تفسيرها للقبة الحرارية، أوضحت هيئة الأرصاد أنها مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا تؤثر على منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر، مشيرة إلى أنه ينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار وأشعة شمس كثيرة وسحب قليلة، لافتة إلى أنه في هذه المنطقة يهبط الهواء من أعلى إلى أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية.

تأثير أزمة المناخ على درجات الحرارة

وذكرت هيئة الأرصاد أن القبة الحرارية سميت بهذا الاسم لأنها تحبس الهواء بداخلها ولا يستطيع الهرب منها، مشيرة إلى أن أزمة المناخ تدخل على الخط في أسباب ارتفاع درجات الحرارة، متوقعة أن تؤدي إلى تفاقم موجات الحر في مناطق كثيرة من العالم إذ تتراوح من 50% إلى 100% في معظم المناطق المدارية، أو ما يصل إلى 10 مرات في العالم أجمع، وفقًا لدراسة أجريت العام الماضي ونُشرت في مجلة Nature Communications Earth &Environment.

موعد انتهاء الموجة الحارة

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الموجة الحارة تستمر غدا الجمعة، وتنتهي مع نهاية الأسبوع المقبل، وبشكل عام يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كل الأنحاء بينما تشتد درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس حارا رطبا نهارا على السواحل الشمالية.