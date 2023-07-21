«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم.. اعرف الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع الحرارة

موجة من الطقس شديد الحرارة يصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة تشهده كافة الأنحاء خلال الفترة الحالية، جعلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على إعلان تفاصيل حالة الطقس والأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ويكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اليوم، إذ تأتي في المقدمة منطقة جنوب الصعيد، والتي تسجل درجة الحرارة العظمى بها 44 والمحسوسة 45 درجة، ثم تأتي بعدها منطقتي شمال الصعيد وجنوب سيناء، لتسجل درجة الحرارة العظمى في كلا منهما 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية، ثم تأتي القاهرة والوجه البحري بعدها لتكون درجة الحرارة العظمى بها 37 والمحسوسة 40، لتكون السواحل الشمالية هي المنطقة الأقل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، لتسجل العظمى بها 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

وبالنسبة لنشاط الرياح فيكون اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية، كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.