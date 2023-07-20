الإعلامية حور محمد عن العلمين الجديدة: مدينة سياحية جميلة لا مثيل لها في العالم

قالت الإعلامية حور محمد، إنّ مصر بها مناطق ومدن سياحية جميلة لا مثيل لها في العالم كله، مشيرةً إلى أن مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة بدأ بكل قوة وجمع الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية.

وأضافت خلال برنامج «العالم علمين»، على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر لديها شواطئ لا يوجد مثلها في العالم كله، ومهرجان العلمين الجديدة استطاع لفت الأنظار إلى هذه المدينة الساحرة لكل الفعاليات التي يتضمنها، كما أنه يشجع السياحة، حيث إن فعالياته شجعت الناس على زيارة هذه المدينة».

وتابعت: «من خلال الصور، نرى أبراجا مبنية على أحدث النظم المعمارية ونرى جمال البحر والطبيعة»، لافتةً إلى أن مهرجان العلمين سيستمر طول فترة الصيف، مثل بطولة البادل وبطولة الكرة الشاطئية وعروض كثيرة للطائرات والأزياء، إضافة إلى إحياء عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي لسهرات غنائية خاصة وسط أجواء صيفية غاية في التميز والاستمتاع.