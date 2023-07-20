غرفة شركات السياحة: 60% من حجوزات السياح العرب «أون لاين»

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أكثر من 60% من حجوزات السياح العرب لمصر تتم إلكترونيا أون لاين، فيما تتم النسبة الباقية عن طريق شركات السياحة، لافتا إلى أن نسب الحجوزات الحالية والمستقبلية من الدول العربية للقدوم لمصرجيدة جدا.

وأشار محمد فاروق إلى أن أعداد السياح العرب القادمين لمصر خلال شهرى يوليو وأغسطس 2023 مرتفعة للغاية.

%90 من حجوزات الألمان لمصر تتم عبر وكيل سياحي

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب الحجوزات الإلكترونية أون لاين من بعض الدول المصدرة للسياح لمصر لا زالت ضعيفة حتى الآن، موضحا أن نسب الحجوزات الإلكترونية بالنسبة للسياح الألمان على سبيل المثال تقدر بنحو 10%، فيما تأتى الـ 90% الباقية عبر وكيل سياحي سواء أجنبي أو مصري.

زيادة في معدلات الحجوزات الإلكترونية

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أن غالبية الحجوزات القادمة إلى مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان تتم عبر وكيل سياحىيوليست عبر الحجز الإلكتروني، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة في معدلات الحج on line على حساب الحجز عن طريق وكيل أو شركات سياحة.