موفدة القاهرة الإخبارية: تجهيزات غير مسبوقة لحفل تامر حسني بمهرجان العلمين

قالت نهى درويش موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة العلمين الجديدة، إن حفل الفنان تامر حسني سيقام غدا، ضمن فِعاليات مهرجان العلمين، الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، موضحةً أن الحفل سيقام في منطقة الأرينا التي تعتبر من أهم مناطق الممشى السياحي، وجرى تجهيزها بشكل يدعو للفخر.

وأضافت: «الفنان أحمد سعد سيحيي حفلا الأسبوع المقبل، إضافة إلى حفلات لراغب علامة ونانسي عجرم وإليسا ورامي عياش».

تأثير كبير للعلمين الجديدة في تنشيط السياحة

وتابعت موفدة القاهرة الإخبارية، بأنّ مدينة العلمين الجديدة لها أهمية كبيرة في تنشيط السياحة، حيث إن عائدها الاقتصادي كبير، مشيرةً إلى أنها دعمت سياحة اليخوت، كما أنها نموذج يحتذى به في الاستغلال الأمثل للموارد.

تطور كبير خلال 5 سنوات

وأشارت إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال 5 سنوات أن تجعل هذه المدينة إنجاز معماري كبير جدا: «كثيرون قد يحسدوننا على جمال مدينة العلمين الجديدة وروعة موقعها، فهي مدينة متكاملة ويمكن للمواطنين زيارتها صيفا وشتاءً، كما أنها وفرت عددا كبيرا من السياحة، كما أن العاملين بمجال السياحة استفادوا منها بشكل كبير جدا».