منسق مهرجان المانجو في السويس: «سعر كيلو العويس بـ15 جنيها بدلا من 70»

كشف أحمد ماجد منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس تفاصيل المهرجان المقام بمنطقة الممشى في طريق بورتوفيق، مشيرًا إلى أنه يستمر لمدة 60 يوما بهدف الترويج السياحي والزراعي للمحافظة، ولفت إلى أن الأسعار مخفضة جدا، حتى أن كيلو المانجو العويس وصل إلى 15 جنيها بدلا من 70 جنيها.

وأضاف «ماجد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن المهرجان يضم أكثر من 60 عارضا لجميع أنواع المانجو ويستهدف المهرجان أن تكون جميع الثمار التي تباع لم يستخدم في زراعتها أي نوع من المواد الكيميائية.

وتابع منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس، أن الافتتاح شهد موكب السيارات المحملة بالمانجو والمعروضة بشكل جمالي على كورنيش السويس بجانب تقديم عددا من الفقرات الاستعراضية والغنائية بالمسرح المقام داخل الكورنيش.

ولفت منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس، إلى أن المهرجان يشهد تدشين فعاليات ثقافية ورياضية وفنية إضافة إلى إقامة عرض لأبرز المشروعات القومية والمحلية التي ساهمت في تحقيق نهضة بجميع محافظات مصر.

وشدد على أن السويس تمتاز بمحصول مانجو بإنتاجية عالية، موضحًا: «معظم إنتاجنا نصدره لدول الخليج، والمحافظ دعم فكرة المهرجان بعدما عُرضت عليه، والهدف من هذا المهرجان توصيل رسالة لمصر كلها مفادها أننا لسنا مرتبطين بصيد الأسماك فقط ولكننا لدينا المانجو أيضا».