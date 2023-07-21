تعاون بين «النقل» وشركة CMA CGM الفرنسية في النقل البحري والمواني

وقعت وزارة النقل عبر الفيدوكونفرانس مذكرة تفاهم مع شركة «CMA CGM» الفرنسية العالمية بشأن انطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري والمواني الجافة والمناطق اللوجستية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز عالمي من مراكز للتجارة واللوجستيات وتعظيم التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري.

مجالات التعاون مع شركة «CMA CGM» الفرنسية

وأكد تقرير صادر عن وزارة النقل، تقدير القيادة السياسية للتعاون المثمر بين الشركة والجانب المصري سواء مع وزارة النقل أو هيئة قناة السويس أو المؤسسات المصرية الأخرى، مشيراً إلى أهمية هذا التوقيع الذي يشمل التعاون في عدة مجالات منها المحطات متعددة الأغراض والسفن التجارية والملاحة البحرية وإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية ترتبط مع المواني البحرية بخطوط السكك الحديدية.

تردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية

وأشاد التقرير بالتوقيع مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات البحرية والتي تمتلك الخط الملاحي الثالث عالمياً وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل حاليا لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل المواني والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتا إلى أن هذا التوقيع يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الدولي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.