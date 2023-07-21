«النقل» تستعرض مزايا تشغيل كوبري كفر الدوار بطريق «القاهرة - الإسكندرية»

أكدت وزارة النقل، أن كوبري كفر الدوار بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، يسهم في تخفيف الزحام في منطقة قريتي معمل القزاز وقبانيه لوقين، وكذلك منع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

يبلغ طول الكوبري 625 مترا

وأضافت الوزارة في فيديو منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يبلغ طول الكوبري 625 مترا وعرضه 24 مترا بواقع 3 حارة مرورية لكل اتجاه بالإضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكوبري العلوي بعرض 7 أمتار بعدد حارتين لكل اتجاه.

كل ما تود معرفته عن طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

- يتم تطوير وتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بطول 220 كيلومترا.

- الهدف من التطوير أن يصبح الطريق 4 حارات بكل اتجاه.

- الهدف الأساسي تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

- أيضاً يهدف التطوير إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

- يشمل التطوير إنشاء 10 كباري منهم 9 للسيارات وكوبري مشاه.

- انتهت وزارة النقل من تنفيذ 6 كباري منهم عرب الرمل وكفر الدوار العلوي.

- يتم حالياً تنفيذ 3 كباري علوي منهم كوبري كوم إشو.

- تسهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية.

- أيضاً تسهم الكباري في إنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث.

- يتم تنفيذ هذه الكباري وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية.