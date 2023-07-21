شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 100.67 جنيه للبيع و100.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، حسب ما أوضحته البنوك في آخر تحديث لها على مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 99.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة: 100.99 للبيع، و100.40 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية: 100.99 للبيع، و97.34 للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 12.22 ريال سعودي.