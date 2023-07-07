غرفة السياحة: نسب إشغال فنادق القاهرة تجاوزت الـ80% خلال عيد الأضحى

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك رفعت من نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى لتصل إلى ما يقرب من 85%.

ولفت إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، فإن نسب الإشغال بفنادق العاصمة المصرية سيتجاوز حاجز الـ 90% وذلك بسبب التدفقات السياحية المنتظر قدومها من الدول العربية خلال الأيام المقبلة.

ذروة قدوم السياح العرب لمصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن ذروة توافد السياح العرب إلى مصر يكون في الفترة من منتصف شهر يوليو الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل وذلك بعد انتهاء الموسم الدراسي وانتهاء موسم الحج، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى المقصد السياحي المصري.

محافظة القاهرة الأكثر جذبا للسياح العرب

وأشار إلى أن غالبية السياح العرب القادمين إلى مصر يفضلون خلال زيارتهم لمصر الإقامة بفنادق القاهرة والجيزة، فيما يفضل البعض منهم قضاء تلك الإجازات بشرم الشيخ أو الغردقة، منوها إلى أن منطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة بدأت خلال السنوات الـ 3 الأخيرة في جذب أعداد جيدة من السياح العرب ولا سيما من الإماراتيين.