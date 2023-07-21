«القاهرة الإخبارية»: استئناف البحث عن ناجين من انهيار أرضي كبير في الهند

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باستئناف فرق الإنقاذ البحث عن ناجين بعد انهيار أرضي هائل وقع في غرب الهند، وأسفر عن مقتل 16 شخصًا ويُعتقد أنه تسبب في حصار أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض، إذ قالت قنوات تلفزيونية هندية، إن الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة أعاقت جهود الإنقاذ الصعبة بالفعل، اليوم الجمعة، بعد مرور أكثر من يوم على الحادث الذي وقع ليل الأربعاء.

وشهدت قرية إيرشالوادي النائية بولاية مهاراشترا، الواقعة في غرب البلاد على بعد نحو 60 كيلومترًا من مومباي، انهيارًا أرضيًا تسبب في تسوية عدة منازل بالأرض وحصار الكثير من السكان، فيما ذكر أتول كاروال المدير العام للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث لـ"رويترز"، أن فرق الإنقاذ انتشلت 16 جثة قبل حلول الليل، ونصحتهم السلطات المحلية بتعليق عملية البحث.

وأضاف: "لا يمكن البحث عن أشخاص في الظلام في مثل هذه المنطقة"، وعبر عن أمله في العثور على ناجين، بينما عرضت قنوات إخبارية، الجمعة، صورًا لفرق الإنقاذ وهي ترتدي زيًا برتقاليًا وتتسلق الجبل إلى موقع الانهيار الأرضي حاملة أدوات الحفر.