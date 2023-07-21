إقبال كبير على المجمعات الاستهلاكية بالمنوفية.. لحوم ودواجن بأسعار مخفضة

تشهد المجمعات الاستهلاكية بالمنوفية إقبالا كبير من المواطنين لشراء اللحوم المجمدة والبرازيلي والسوداني، والتي تختلف أسعارها من نوع لآخر.

أسعار اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن أسعار اللحوم المجمدة تبدأ من 140 جنيها للكيلو، وسعر اللحوم البرازيلية تختلف من نوع لآخر، وتتراوح أسعارها بين 160 و190 جنيها في الكيلو، بينما يصل سعر كيلو اللحوم السودانية إلى 230 جنيها للكيلو الواحد في المجمعات الاستهلاكية.

ضخ كميات من اللحوم البرازيلية والسودانية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجمعات الاستهلاكية في المحافظة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، ويتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم لعمل توازن في السوق ومواجهة التلاعب في الأسعار من التجار.

وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية لا توفر اللحوم والدواجن فقط، وإنما توفر أيضا السلع الغذائية المختلفة وبأسعار مخفضة، من بنيها الأرز والزيت والسكر وسلع أخرى، تسهيلا علي المواطنين، وفي إطار الدور الذي تقوم به المجمعات من دعم السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.