بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 11 شخصا بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 160 طريق «مطروح الإسكندرية» الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية، وهم أمل محمد ربيع أحمد، 40 سنة، من مطروح، مصاب بجروح رضية بالرأس وكدمات متفرقه بالجسم، وعبدالله حسن السيد، 7 سنوات، من مطروح، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم حسن السيد، 3 سنوات، من مطروح، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفرغلي الصاوي عبدالشكور عبدالوهاب، 13 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات، وبثينة أحمد محمد ربيع، 17 سنة، من المنيا، مصابة بكدمات وسحجات.

كما أصيب مصطفى عاطف محمد توني، 13 سنة، من المنيا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأشرف صبري كامل إسماعيل، 57 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة خالد علي موسى، 59 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات، وحامد عيد ريان عبيد، 65 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات، وشعبان سيد سليمان ريان، 32 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام حامد عيد ريان، 25 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير إلى جهات التحقيق.