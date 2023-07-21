عضو «الحساسية والمناعة» يقدم روشتة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عدة نصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المتعلقة بالموجة الحارة، بينها شرب المياه في فترات ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تناول الخضراوات مثل الكوسة والخيار والفواكه مثل البطيخ والشمام.

وأضاف بدران، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أنه يجب ممارسة الرياضة في فصل الصيف لأن هذا الأمر يجعل الجسم يتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة : «يجب أن نحافظ على التهوية الجيدة في المنزل مثل تشغيل المراوح وفتح النوافذ لتجديد الهواء»، كما نصح أيضا بتقليل التدخين لأنه يؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، حيث يمثل عازلا حراريا يحبس الحرارة في كوكب الأرض.

وأوضح، أنه يجب أن نتجه إلى زراعة الخضرة والأشجار حتى نقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو ونصح بارتداء الملابس البيضاء الواسعة القطنية، مع تغيير الملابس عدة مرات في اليوم، بالإضافة إلى الاستحمام والنوم في أبرد مكان بالمنزل وعلاج الأمراض المزمنة.