رفع 51 ألف طن مخلفات صلبة في حملة مكبرة لتنظيف الشوارع بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حملة لتنظيف الشوارع والميادين في نطاق المدينة وعدد من القرى والوحدات المحلية والعزب، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات في عدد من الشوارع.

رفع 51 ألف طن مخلفات صلبة

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنه تم رفع 51 ألفا و105 أطنان مخلفات صلبة بمدينة السنبلاوين، و90 ألفا و950 طنا بقرى وأرياف المدينة، وتم توريدها إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالسنبلاوين، وتواجد فريق العمل الميداني خلال الإجازات والعطلات للاهتمام بحديقة المركز المنزرعة بالأشجار المثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ورعايتها، لتحسين من مظهر المدينة وتجميل الشوارع والميادين.

حملة مكبرة لتنظيف شوارع شربين

وعلى نفس السياق، شنت رئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية، برئاسة اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس المدينة، حملة لرفع المخلفات والقمامة وتنظيف الشوارع والميادين في نطاق المدينة والمرور على مواقع حياة كريمة والمنشآت الخدمية داخل المدينة، ومتابعة أعمال النظافة ونقل تجمعات وأكوام القمامة من محيط الطريق، وشملت الحملة عدد من القرى والوحدات المحلية وهي كفر الأطرش وقرية الحصص وقرية دنجواي وقرية كفر الترعة القديم ورأس الخليج، كما تم تحميل 132 طنا من المخلفات والقمامة ونقلها من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بسندوب.