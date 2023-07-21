«معلومات الوزراء: العلمين تحولت من مدينة ألغام إلى مركز ترفيهي وصناعي

تحت عنوان «تحول مدينة العلمين من مدينة الألغام إلى مركز ترفيهي وصناعي حديث»، كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مهمة عن مدينة العلمين، موضحاً أنها تعتبر من المدن الجديدة التي استحدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة، وكانت في السابق تعتمد بشكل أساسي على صناعة التعدين، ولكنها تحولت الآن إلى وجهة سياحية وصناعية حديثة.

الاستمتاع بكل أشكال الترفيه

وأوضح التقرير أنه بعد سنوات من العمل الجاد والاستثمارات الضخمة، تم تحويل مدينة العلمين إلى مركز ترفيهي وصناعي حديث، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بكل أشكال الترفيه والتسلية، بما في ذلك المنتجعات الفاخرة والشواطئ الرملية الجميلة والملاعب الرياضية المتنوعة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم مدينة العلمين الآن عددًا من الجامعات والمدارس العالمية، مما يجعلها وجهة ممتازة للدراسة والتعليم، كما تضم أيضًا العديد من المصانع الحديثة والمشروعات الصناعية الضخمة، مما يجعلها مركزًا مهمًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

تحويل الموارد الطبيعية إلى موارد اقتصادية

وبفضل هذا التحول الكبير، أصبحت مدينة العلمين مكانًا مثاليًا للإقامة طوال العام، حيث يمكن للناس الحياة والعمل والاستمتاع بوقتهم بأفضل الطرق الممكنة، وتعتبر هذه الخطوة الجريئة والمثيرة في تحويل مدينة العلمين مثالاً على قدرة الإنسان على تحويل الموارد الطبيعية إلى موارد اقتصادية واجتماعية وثقافية مستدامة.