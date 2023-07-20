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مراسلة القاهرة الإخبارية: العلمين الجديدة مدينة واعدة واستثماراتها 70 مليار دولار

كتب:

شريف سليمان
10:57 م | الخميس 20 يوليو 2023
فرح الخولي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالعلمين الجديدة

فرح الخولي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالعلمين الجديدة

قالت فرح الخولي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين تجربة مختلفة ومميزة، مشيرةً إلى أنه ينعقد بعدة مناطق داخل المدينة الواعدة والاستثمارية بدرجة كبيرة، وتعد مقصد سياحيا مهما على مستوى العالم.

وأضافت: «هناك وُجود كبير للمصريين وغير المصريين داخل المناطق الشاطئية والتراثية والثقافية، نتحدث عن 12 فعالية مختلفة ومتنوعة بهذا المهرجان».

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن مدينة العلمين مميزة، فهي منطقة سكنية بالدرجة الأولى طوال العام، وبها جامعة ومقر وزاري وحكومي، وينعقد مجلس الوزراء بها طوال الصيف.

وواصلت: «الاستثمارات في مدينة العلمين الجديدة تصل إلى 70 مليار دولار تقريبا، كما أن بها العديد من الفرص الواعدة للشباب المصريين وغير المصريين، سواء العاملين في مجال الفندقة أو السياحة أو في المطاعم والكافيهات المفتوحة بطول الممشى والمولات التجارية».

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بقلم شريف سليمان