استقرار سعر الحديد اليوم في الأسواق المصرية.. طن «عز» بـ32 ألف جنيه

يسجل سعر الحديد اليوم في الأسواق المصرية كافة، هدوءً ملحوظًا، إذ لم تشهد الأسعار أي تغيير منذ بداية شهر يوليو الجاري، بينما سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، وصل إلى 1000 جنيه، والسبب الرئيسي في ذلك قلة القوة الشرائية بحسب ما صرح به، ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

سعر الحديد اليوم في الأسواق

وأضاف «شنب» أنّ سعر الحديد اليوم، يبلغ 32135 جنيهًا بالنسبة لطن حديد عز، ويسجل طن حديد السويس للصلب 32050 جنيهًا، وحديد بشاي 38000 جنيه، فيما يبلغ سعر طن حديد المراكبي 31000 جنيه، وطن حديد المصريين 32050 جنيهًا، بينما يبلغ سعر طن حديد بيانكو 39000 جنيه.

«العشري» يسجل 31 ألف جنيه

وتابع أنّ سعر طن حديد العشري يبلغ اليوم الثلاثاء، 31000 جنيه، وطن حديد الجارحي 37000 جنيه، وحديد مصر ستيل يسجل 34000 جنيه، كما يبلغ سعر طن حديد الكومي 33000 جنيه، فيما يسجل حديد العلا في الأسواق المصرية 33700 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب يبلغ 34000 جنيه.