شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الحديد والأسمنت حتى نهاية يوليو الجاري

قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الفترة الحالية تشهد هدوء تام فيما يخص أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية في حين أن الأسعار تراجعت شهر يونيو الماضي بنحو 2000 جنيها ويرجع سبب ذلك قلة إقبال المواطنين على الشراء.

وأضاف عضو شعبة مواد البناء، أنَّ هناك توقعات باستمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت حتى نهاية شهر يوليو الجاري في ظل التوازن القائم حاليًا في الأسواق المصرية بين العرض والطلب.

أسعار الحديد

وتابع أنَّ سعر حديد عز يسجل في الأسواق 32135 جنيهًا وحديد السويس للصلب 32050 جنيهًا وحديد بشاي 38000 جنيه فيما يبلغ سعر حديد المراكبي 31000 جنيه وحديد المصريين 32050 جنيهًا ويسجل حديد العشري 31000 جنيه.

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أنَّ سعر حديد الجارحي يبلغ 37000 جنيه وحديد مصر ستيل يسجل 34000 جنيه وحديد الكومي 33000 جنيه، كما يبلغ سعر حديد العلا 33700 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب يبلغ 34000 جنيه، بينما يبلغ سعر حديد بيانكو 39000 جنيه.

أسعار الأسمنت

وأشار «شنب»، إلى أنَّ سعر أسمنت المسلح يسجل الفترة الحالية 1750 جنيهًا وأسمنت النصر 1700 جنيهًا، وأسمنت وادي النيل 1680 جنيهًا، فيما يبلغ سعر المخصوص 1700 جنيه، وأسمنت العسكري يبلغ 1693 جنيهًا، كما يسجل أسمنت حلوان 1710 جنيهًا، ويسجل أسمنت السويدي 1800 جنيه، وأسمنت السهم 1680 جنيهًا.