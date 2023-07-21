محمد فؤاد يطرح أغنية داعمة للمبادرات الرئاسية: «100 يوم صحة»

طرحت وزارة الصحة والسكان، الأغنية الرسمية لمبادرة «100 يوم صحة» عبر منصاتها الإلكترونية، قبل قليل، والتي أهداها الفنان محمد فؤاد رسميًا إلى الحملة، دعمًا منه لجهودها حيث تقدم الخدمات بالمجان لمئات الآلاف من المواطنين المصريين يوميًا.

كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قد توجه بالشكر إلى الفنان محمد فؤاد، عبر صفحته الرسمية عبر موقع «فيس بوك»، بعدما بدأ في الإعداد للأغنية، وحملت الأغنية اسم «معاك من أول يوم»، وجاءت مدتها دقيقتين و37 ثانية.