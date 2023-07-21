محمد أنور: مستر إكس يشبه فيلم فؤاد المهندس في الاسم فقط

نجاح كبير حققه الفنان محمد أنور بفيلمه الجديد «مستر إكس»، الذي يعرض حالياً بدور العرض، واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً، بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

تشبيه فيلم مستر إكس بعمل لـ فؤاد المهندس

شبه بعض الجمهور اسم فيلم مستر إكس بعمل للفنان فؤاد المهندس، وعلق أنور على الأمر قائلاً لـ «الوطن»: «كل شيء مختلف تماماً، ولكن من الوارد أن يحدث ذلك بسبب تشابه الأسماء مع فيلم فؤاد المهندس أخطر رجل في العالم».

وأضاف: «المقصود من إكس الخاصة بفيلمنا هي الفتاة التي كنت مرتبط بها سابقاً وتركتها بلغة العصر، ولكن الجمهور ربط مستر إكس بفيلم فؤاد المهندس، والكلمة مكتوبة صحيحة على البوستر، وبدأ الجمهور يفهم ذلك عندما شاهد الفيلم ودخل الفيلم في السينمات».

قصة مستر إكس

تدور قصة فيلم مستر إكس في إطار تشويقي اجتماعي، حيث تعتمد القصة الأساسية على الفنان أحمد فهمي الذي قرر أن يفتح شركة خاصة هدفها مساعدة الرجال على الانفصال عن زوجاتهم، خاصة بعدما تسببت الفنانة هنا الزاهد في عقدة نفسية كبيرة له، بسبب تنمرها عليه.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، رحاب الجمل، محمد أنور، وحرص مخرج العمل على جمع عدد كبير من ضيوف الشرف خلال أحداث الفيلم منهم بيج رامي، مي عمر، إلهام شاهين، أمير شاهين، وعدد آخر من النجوم.