5 معلومات عن فيلم Oppenheimer.. يتناول السيرة الذاتية لصانع القنبلة الذرية

ينطلق اليوم عرض فيلم oppenheimer في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم، فيما تم طرحه بدور العرض السينمائية بمصر يوم الأربعاء الماضي، وتدور قصته حول السيرة الذاتية لصانع السلاح النووي خلال فترة الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي وهو العالم الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر.

تصوير فيلم oppenheimer بدأ في فبراير 2022

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم oppenheimer، الذي يعرض حاليًا في السينما بمصر وأمريكا، من خلال السطور التالية:

- الفيلم من إخراج كريستوفر نولان، تأليف كاي بيرد ومارتن.ج.

- مأخوذ عن السيرة الذاتية للعالم الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر التي نشرت عام 2005.

أبطال الفيلم

- يشارك في بطولة فيلم oppenheimer، مات ديمون، كيليان ميرفي، إميلي بلانت، روبرت داوني جونيور، كيسي أفليك، رامي مالك، جوش هارتينيت، كينيث براناج، فلورنس بوج.

ميزانية تتجاوز 100 مليون دولار

- استعان صناع الفيلم بتأثيرات متفجرات حقيقية حسب ما نشر عبر وسائل إعلام أمريكية، وتم بناء مدينة أمريكية على طراز فترة الأربعينيات التي شهدت الحرب العالمية.

- تتجاوز ميزانية الفيلم مبلغ الـ 100 مليون دولار، وبدأ تصويره في فبراير 2022.