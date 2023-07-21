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ضبط 83 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
02:21 م | الجمعة 21 يوليو 2023
المرور (أرشيفية)

المرور (أرشيفية)

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏83042 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك  تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وجاءت المخالفات كالآتي:

24849 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1087 مخالفة السير بدون تراخيص.

22 مخالفة موقف عشوائي.

18 مخالفة لشروط التراخيص.

 

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