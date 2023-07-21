سكرتير مساعد بني سويف يشرف على أعمال تجهيز محلات معرض «شباب مصر»

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم، معرض شباب مصر، وذلك لمتابعة أعمال تجهيز وفرش محلات المعرض في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

طرح المحلات بالاقتراع العلني

وأشرف السكرتير العام المساعد على قيام أصحاب المحلات بأعمال تجهيز وفرش المحلات التي تم الاقتراع عليها، حيث تم الانتهاء من تحرير عقود 54 محلًا، وجار استكمال التعاقدات مع أصحاب باقي المحلات ممن تم صرف التعويضات المقررة لهم من التضامن، فيما سيتم الإعلان عن طرح عدد من المحلات وإجراء قرعة علنية مفتوحة أمام الراغبين من الشباب والمواطنين في استئجار تلك المحلات من أهالي بني سويف.

والتقى السكرتير العام المساعد عددًا من أصحاب المحلات بالمعرض، وأكد لهم على توجيهات محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة لتذليل أي معوقات وتيسير كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لهم، بجانب تكليفاته لمسؤولي الوحدة المحلية بالتواصل المستمر مع أصحاب المحلات والوقوف على مستجدات الوضع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة الانتهاء من أعمال فرش وتجهيز المعرض الذي تم إعادة إنشائه وتأهيله وافتتاحه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة الإنشاء والتأهيل والتي قامت بها شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، عقب تعرضه لحريق منتصف مايو الماضي.

شباب المعرض يعبرون عن امتنانهم للرئيس السيسي

من جانبهم أعرب الشباب والمواطنون عن تقديرهم وامتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لأجهزة الدولة المعنية على سرعة الاستجابة وتوجيهاته لأجهزة ومؤسسات الدولة بإعادة إنشاء وتأهيل المعرض في زمن قياسي، وسط تواجد دائم من مسؤولي الأجهزة التنفيذية ووصول المعدات وتكثيف العمل، حتى تم الانتهاء من المشروع وافتتاحه نهاية يونيو الماضي، بحضور محافظ بني سويف ووزير الإسكان.